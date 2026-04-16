Κεφαλονιά: Τα μηνύματα της Μυρτούς με 66χρονο λίγο πριν πεθάνει - «Της έδωσα 220 ευρώ, δεν είχε πού να μείνει»

Τελειωμό δεν έχουν οι εξελίξεις στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς, που άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας, στην Κεφαλονιά καθώς νέα στοιχεία που προκύπτουν κάνουν λόγο για διαδικτυακή γνωριμία της με έναν 66χρονο άνδρα από την Πρέβεζα.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 66χρονος άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και αποκάλυψε ότι τη μοιραία νύχτα συνομίλησε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με την άτυχη κοπέλα μέσω βιντεοκλήσης μέχρι τις 4 τα ξημερώματα.



Μάλιστα, λίγη ώρα πριν τον θάνατό της, ο 66χρονος δηλώνει ότι της είχε μεταφέρει με IRIS 220 ευρώ, αφού του είπε η ίδια ότι δεν είχε πού να μείνει εκείνο το βράδυ.

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν λίγο πριν γίνει το μοιραίο

Το MEGA έφερε στο φως τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι δυο τους, αφού ο 66χρονος πραγματοποίησε τη μεταφορά χρημάτων:



66χρονος: Μυρτώ σε λένε;

Μυρτώ: Ναι

66χρονος: Στα έστειλα. Πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα κρασί ή τζιν να πιεις για να χαλαρώσεις. Εάν θες, πάρε με, δεν κοιμάμαι πριν τις τρεις τα χαράματα...

Στη συνέχεια, ο 66χρονος είπε στην άτυχη 19χρονη ότι μπορεί να την φιλοξενήσει αν βρεθεί στην Πρέβεζα ή την Αθήνα.



66χρονος: Εάν θέλεις, μπορώ να σε φιλοξενήσω είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα. Εάν θες Αθήνα, θα σου δώσω τα κλειδιά από το σπίτι μου να μείνεις μόνη σου, για όσο θελήσεις. Προτείνω να φύγεις για λίγο από εκεί, για να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά. Χρειάζεσαι μια αλλαγή περιβάλλοντος.



Μυρτώ: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, νιώθω αλήθεια πολύ άσχημα, ψάχνω τώρα ξενοδοχείο να μείνω τώρα κι όταν βρω θα σε καλέσω να τα πούμε.

Πού γνωρίστηκε ο 66χρονος με τη Μυρτώ

Όπως αποκάλυψε ο 66χρονος είχε γνωρίσει τη Μυρτώ μέσω του 23χρονου φίλου της, ο οποίος είναι ένας εκ των τριών συλληφθέντων ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον 66χρονο, ο 23χρονος τον πρόσθεσε σε ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετείχε και η Μυρτώ, 9 ημέρες πριν τον θάνατό της.



Όπως αναφέρει το MEGA, ο ίδιος περιέγραψε την επικοινωνία τους τη μοιραία νύχτα, λέγοντας τα εξής:

«Το βράδυ της Δευτέρας με πήρε η Μυρτώ με βιντεοκλήση. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της.

Εγώ της πρότεινα να επιστρέψει και μου απάντησε ότι δεν έχει κανέναν. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα ώστε να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο, όπως και έκανα. 220 ευρώ με IRIS.

Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της με βιντεοκλήση ήταν την 04:02 τα ξημερώματα. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η κλήση διακόπηκε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν το όνομα …».

