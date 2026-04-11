Κέρκυρα - Πρέβεζα: Εντυπωσιακές εικόνες από το πασχαλινό έθιμο των μπότηδων

Χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες επιλέγουν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα την Κέρκυρα και να παρακολουθήσουν από κοντά το έθιμο των μπότηδων που έχει τις ρίζες του στα ενετικά χρόνια της κατοχής του νησιού.

Στις 11:00 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου με το σήμα της πρώτης Ανάστασης και όταν ο Μητροπολίτης ψάλλει το «Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν», οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της Κέρκυρας χτυπούν χαρμόσυνα και οι κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους ή τα παράθυρά τους ρίχνουν τους μπότηδες, τα πήλινα κανάτια, γεμάτα νερό, με στενό στόμιο και δυο χερούλια στο πλάι, δεμένα με κόκκινες κορδέλες.

Κέρκυρα έθιμο μπότηδων | EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Η πρώτη ανάσταση στην Πρέβεζα - Σπάνε τα μπότια

Στα πλακόστρωτα στενά της Πρέβεζας σπάσανε τα μπότια στην πρώτη Ανάσταση το πρωί του Σαββάτου με εκατοντάδες επισκέπτες να το παρακολουθούν.