Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους και το σημερινό (01/07), πρωινό, με τους οδηγούς να είναι αντιμέτωποι με μία συνηθισμένη, πια, εικόνα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τους δρόμους, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση.

Επίσης, κίνηση έχει και στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην Λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι και την Κηφισιά.

Επιβάρυνση στην κυκλοφορία και στη Μεσογείων και την Κατεχάκη, στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Παράλληλα, συμφόρηση επικρατεί και στη Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Κίνηση στους δρόμους (01/07 - 09:10)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Ειδικότερα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/VKDdLRCJKQ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 1, 2026