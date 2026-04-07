Κίνηση τώρα: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το πρωί της Tρίτης (07/04) στην Αττική, καθώς η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη σε βασικές αρτηρίες.

Συγκεκριμένα, έντονο μποτιλιάρισμα σημειώνεται τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο του Κηφισού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.

Προβλήματα εντοπίζονται και στη Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονές 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Την ίδια στιγμή, αντίστοιχες καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.