Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 09/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (09/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1,1 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3077 είναι οι εξής: 1, 8, 18, 38, 44 και αριθμός Τζόκερ το 19.