Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 16/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (16/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1.900.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3080 είναι οι εξής: 2, 7, 13, 21, 44 και Τζόκερ το 11.
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