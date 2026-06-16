Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 16/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (16/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1.900.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3080 είναι οι εξής: 2, 7, 13, 21, 44 και Τζόκερ το 11.