Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 11/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (09/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3078 είναι οι εξής: 24, 44, 28, 32, 9 και Τζόκερ το 9.