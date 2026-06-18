Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (18/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 2.100.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3081 είναι οι εξής: 9, 10, 18, 32, 41 και Τζόκερ το 9.