Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 21/06/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,4 εκατ. ευρώ - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (21/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 2.400.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Τζόκερ είναι οι: 19, 27, 33, 34 και 41. Αριθμός Τζόκερ το 19.
Όσοι είχαν μαντέψει μόνο την τυχερή πεντάδα, κερδίζουν 100.000 ευρώ.
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