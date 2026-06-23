Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 23/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (23/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 2.600.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3083 είναι οι εξής: 4, 12, 18, 21, 42 και Τζόκερ το 15.