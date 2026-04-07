Κωνσταντινούπολη: Καρέ καρέ το χτύπημα στο ισραηλινό προξενείο

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές στην Κωνσταντινούπολη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο προξενείο του Ισραήλ που βρίσκεται στην περιοχή στην περιοχή Μπεσίκτας.

Πώς έγινε το χτύπημα

Τρεις ένοπλοι άντρες άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών κοντά στο κτίριο που στεγάζεται το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Ο ένας αρχικά είχε μείνει λίγο πιο πίσω, πιθανότατα για κάλυψη, αλλά στη συνέχεια όπλισε τρέχοντας προς το σημείο όπου ήδη έχει ξεκινήσει η ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης και έντρομοι οι κάτοικοι παρακολουθούσαν από τα παράθυρά τους τα διασταυρούμενα πυρά.

Ο ένας από τους τρεις δράστες έπεσε νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Την ώρα της συμπλοκής, οδηγοί που περνούσαν σε κοντινή απόσταση, ακινητοποίησαν τα οχήματά τους και βγήκαν από αυτά μένοντας πίσω τους για να προστατευτούν.

Δύο τρομοκράτες και δύο αστυνομικοί που χτυπήθηκαν μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα.

Οι Αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους τρεις τρομοκράτες, που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη από το Ίζμιτ, για να πραγματοποιήσουν την επίθεση στο προξενείο.

Αν και οι τουρκικές Αρχές είναι φειδωλές στα στοιχεία που δίνουν για τους δράστες, μέχρι τώρα έχει γίνει γνωστό πως οι δύο εξ αυτών είναι αδέλφια, ενώ και οι τρεις φέρονται να έχουν σχέση με ακραία θρησκευτική οργάνωση.