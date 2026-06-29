Κύκλωμα ναρκωτικών σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο: 17 συλλήψεις από την αστυνομία - Οπαδική η σπείρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (29/6) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ εμπλέκονται επίσης σε ληστείες, πρόκληση σωματικών βλαβών και φθορών, με αθλητικό υπόβαθρο.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να είναι βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση.