Λάρισα: 12χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της - Την έσωσαν με ΚΑΡΠΑ

Μια 12χρονη βρέθηκε μέσα στο σπίτι της χωρίς τις αισθήσεις της, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη και τελικά να καταφέρνουν να την επαναφέρουν.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | iNTIME
Στιγμές αγωνίας έζησε το οικογενειακό περιβάλλον ενός 12χρονου κοριτσιού στη Λάρισα, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις 7 το πρωί του Σαββάτου, μέσα στο σπίτι του.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και σε ελάχιστα λεπτά έφτασε εκεί το πρώτο ασθενοφόρο, ενώ αμέσως μετά κατέφθασε και η Κινητή Μονάδα, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Οι διασώστες ξεκίνησαν να δίνουν μάχη για να επαναφέρουν το κορίτσι με ΚΑΡΠΑ και τελικά τα κατάφεραν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, παρ' όλο που δεν εφημέρευε, καθώς ήταν το πιο κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το κορίτσι έχει επανέλθει ενώ οι γιατροί αποδίδουν το περιστατικό σε επιληπτική κρίση.

