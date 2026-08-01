Λάρισα: Έπεσε με το πατίνι, πήγε σπίτι και κατέρρευσε – Μάχη για τη ζωή του δίνει 43χρονος

Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια ενός 43χρονου άνδρα στη Λάρισα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση που είχε με το ηλεκτρικό του πατίνι το βράδυ της Παρασκευής.
Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο 43χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα και να υποστεί σφοδρό χτύπημα.
Όπως αναφέρει το ThessPost.gr, αμέσως μετά την πτώση, ο άνδρας κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του. Ωστόσο, λίγο αργότερα η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Οι γονείς του, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Από εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.
Το ιατρικό προσωπικό διαπίστωσε σοβαρότατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και τον οδήγησε κατεπειγόντως στο χειρουργείο για την άμεση αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τους θεράποντες ιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τον σταθεροποιήσουν.
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