«Μαχαίρι βαστάω πάντοτε, δεν το είχα για κακό»: Τα πρώτα λόγια του 93χρονου που έψαχνε τη Μάρω Κοντού

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης (24/06/2026) στο νοσοκομείο «Αττικόν», όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, οπλισμένος με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών, επιχείρησε να εισέλθει στον θάλαμο όπου νοσηλεύεται η δημοφιλής ηθοποιός Μάρω Κοντού. Η έγκαιρη επέμβαση του προσωπικού απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ ο 93χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος τα ξημερώματα με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού Mega, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ. Ο 93χρονος, κρατώντας μια γλάστρα στα χέρια, κατάφερε να προσπεράσει την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου και να ανέβει ανενόχλητος στον δεύτερο όροφο, κατευθυνόμενος προς την καρδιολογική κλινική.

Την επικίνδυνη παρουσία του επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Βρέθηκε στον διάδρομο καρδιολογικής και παιδιατρικής να περιφέρεται 10 η ώρα το βράδυ».

Τα σχέδιά του ανακόπηκαν χάρη στην παρατηρητικότητα μιας νοσηλεύτριας. Βλέποντάς τον να περιφέρεται εκτός ωραρίου επισκεπτηρίου, τον πλησίασε για να τον βοηθήσει.

Όταν ο ηλικιωμένος υποστήριξε πως είναι συγγενής της ηθοποιού και ήρθε να την επισκεφτεί, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε πως κάτι αιχμηρό εξείχε από τα ρούχα του και ειδοποίησε την ασφάλεια.

Η μαρτυρία του φύλακα που απέτρεψε τα χειρότερα

Οι φύλακες του νοσοκομείου κινητοποιήθηκαν άμεσα, απομακρύνοντας τον άνδρα με ασφάλεια. Ο υπεύθυνος βάρδιας που κατάφερε να τον αφοπλίσει, περιέγραψε τα λεπτά της έντασης:

«Ήρθε για επισκεπτήριο 10 η ώρα το βράδυ. Περιφερόταν και τον σταματήσανε οι συνάδελφοι. Με καλέσανε εμένα και σαν υπεύθυνος βάρδιας και πήγα. Και τον είδαμε, μας κίνησε την περιέργεια. Είχε φτάσει, ναι (στον διάδρομο όπου ήταν το δωμάτιο της Μάρως Κοντού). Έλεγε ότι θέλει να πάει εκεί, ας πούμε.

Ότι είναι ξάδερφος λέει και κάτι τέτοια. Εγώ τον κατέβασα κάτω τον πήγαμε σε ένα χώρο στο προαύλιο, έτσι μακριά από τους υπόλοιπους και κάλεσα την αστυνομία για εξακρίβωση. Ήταν στο τσαντάκι του (το μαχαίρι) και φόραγε ένα τσαντάκι κρεμαστό και ήταν σε εμφανές σημείο. Αλλά ο άνθρωπος φαινόταν ότι δεν ήταν καλά.

Όταν του το πήρα εγώ σε ανύποπτο χρόνο, φώναζε, τον απασχόλησα και του το πήρα με την πρώτη ευκαιρία. Απίστευτο κι όμως αληθινό».

Η σύλληψη και η απάντηση του 93χρονου

Στις 22:20, η Άμεση Δράση έλαβε κλήση για την παρουσία οπλισμένου ατόμου με ψυχολογικά προβλήματα στον χώρο του νοσοκομείου. Ακολούθησε η μεταφορά του στο Α.Τ. Χαϊδαρίου και η ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο ίδιος ο 93χρονος, δίνοντας τη δική του εξήγηση για το περιστατικό και το μαχαίρι, ανέφερε:

«Μαχαίρι εγώ το βαστάω πάντοτε. Δεν το είχα για κακό εγώ. Περπατάω τη νύχτα, το είχα σκοπό να γυρίσω. Τώρα μου λένε είναι στο παθολογικό. Μπορεί αν την έβρισκα κι έξω. Μόλις πήγα εγώ, με περικύκλωσαν όλοι. Εγώ είμαι από μάνα ορφανός, και από πατέρα ορφανός. Ο πατέρας μου ήτανε από την Κωνσταντινούπολη».