Στη σύλληψη ενός ηλικιωμένου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές Aρχές το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στο νοσοκομείο Αττικόν, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 22:00 ο άνδρας μετέβη στο νοσοκομείο και ενημέρωσε τον υπάλληλο ασφαλείας στην είσοδο ότι επιθυμούσε να επισκεφθεί τη γνωστή ηθοποιό Μάρω Κοντούπου νοσηλεύεται εκεί. Η στάση και η συμπεριφορά του, ωστόσο, κίνησαν τις υποψίες του προσωπικού ασφαλείας, το οποίο προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που έφερε μαζί του.

Είπε ότι είναι ξάδερφος

Οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως ο 90χρονος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. Στον φύλακα είπε ότι είναι ξάδερφος της Μάρως Κοντού και ότι θέλει να της κάνει επίσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκε μέχρι τον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, στην καρδιολογική κλινική, όπου μια νοσοκόμα κατάλαβε ότι κάτι περιεργο συμβαίνει με τον συγκεκριμένο άνδρα. Η ίδια μίλησε με τον υπέυθυνος ασφαλείας και εκείνος τον πλησίασε και εντόπισε το μαχαίρι το οποίο βρισκόταν στην τσέπη του με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η ΕΛ.ΑΣ.

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Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του ηλικιωμένου. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς και τα κίνητρα του άνδρα.



Υπενθυμίζεται πως η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν», με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί στενά την πορεία της. Η μεταφορά της στο ίδρυμα κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στην οικία της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό καθώς και κάκωση στο ισχίο.

Μάρω Κοντού: Το πρόβλημα υγείας

Ανησυχία έχει προκαλέσει αρχικά η είδηση πως η Μάρω Κοντού βρίσκεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», καθώς οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πνευμονολογικό πρόβλημα.

Όπως είχε γίνει αργότερα γνωστό, η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα πλευρού, έπειτα από πτώση που είχε μέσα στο σπίτι της.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος ενημέρωσε πως η δημοφιλής ηθοποιός επικοινώνησε η ίδια με το Mega, θέλοντας να διευκρινίσει το τι ακριβώς της έχει συμβεί.