Ενεργοποιήθηκε ξανά το 112 αναφορικά με τη μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο της Εύβοιας, με τις Αρχές να καλούν σε εκκένωση δύο περιοχών.

Ειδικότερα, με μήνυμά του το 112 καλεί τους κατοίκους στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς τα Στύρα.

Νωρίτερα, είχε στείλει άλλο ένα μήνυμα με το οποίο οι κάτοικοι των ίδιων περιοχών καλούνταν σε επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με το evima.gr, εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, μπαίνουν στο χωριό Ραπταίοι για να βοηθήσουν τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη η δύναμη της Πυροσβεστικής

Η φωτιά, να σημειωθεί καεί δασική έκταση, και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεσή της, είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Αυτή την ώρα στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί 88 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 24 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, την προσπάθεια κατάσβεσης επιβραδύνει σημαντικά ο ισχυρός άνεμος που πνέει στο σημείο.

H φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:08 και εξελίσσεται νότια της περιοχής του Αλμυροπόταμου.