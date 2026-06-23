Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Αιγάλεω: Συναγερμός για φιάλες προπανίου στον χώρο του εργοστασίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για να περιορίσει τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου και αποθήκης επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω Αττικής.



​Για την αντιμετώπιση του συμβάντος έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελείται από 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και ομάδες εθελοντών, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Φωτιά στο Αιγάλεω: Ανησυχία για φιάλες προπανίου

Σημειώνεται ότι υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη φιαλών προπανίου εντός του φλεγόμενου χώρου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.



​Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και των πυκνών καπνών, η ΓΑΔΑ προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

«Στόχος να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι»

Στο σημείο της μεγάλης φωτιάς βρίσκεται ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω, Γιάννης Δημομελέτης, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο.

​Ο κ. Δημομελέτης υπογράμμισε, σύμφωνα με το Orange Press Agency, ότι η κυριότερη μέριμνα αυτή τη στιγμή είναι να προστατευθούν οι γύρω επιχειρήσεις, ενώ επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καθώς το εργοστάσιο ήταν άδειο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυνάμεις του Δήμου και εθελοντές ενισχύουν συνεχώς το έργο της Πυροσβεστικής.

​Αναλυτικά η δήλωσή του: ​«Στόχος είναι να μην πάει η φωτιά και σε άλλες επιχειρήσεις. Ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε μέσα από το εργοστάσιο, μέσα. Πώς ξεκίνησε δεν μας έχουν πει ακόμα, αλλά προσπαθούμε να τη φέρουμε σε πέρας.

Έρχονται πυροσβεστικά τώρα κι άλλα. Έρχεται η ΕΠΟΜΕΑ, η Πολιτική Προστασία, και έρχονται και από το Δήμο υδροφόρες για να ενισχύσουμε την Πυροσβεστική.

Απ' ό,τι μας είπαν δεν υπήρχαν άτομα μέσα. Έχει εύφλεκτα υλικά. Φιάλες δεν ξέρω αν έχει, δεν μπορώ να σας πω αν έχει φιάλες. Κοίταξε πάντα μια φωτιά έχει κίνδυνο επέκταση, αλλά τα παιδιά την έχουν οριοθετήσει από ό,τι βλέπω. Τη χτυπάνε εκεί που είναι η μεγάλη φωτιά και πιστεύω σε λίγη ώρα να την έχουν φέρει σε πέρας».