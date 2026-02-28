Μαρία Καρυστιανού: Στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα

Από νωρίς βρίσκεται στο Σύνταγμα, στην κεντρική συγκέντρωση μνήμης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού.

Η κυρία Καρυστιανού είναι μαζί με τη στενή της συνεργάτιδα, δικηγόρο Μαρία Γρατσία.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:

