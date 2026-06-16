Μάρω Κοντού: Αποκαλύφθηκε ο λόγος που νοσηλεύεται - Έχει κάταγμα πλευρού και κάκωση στο ισχίο

Ανησυχία έχει προκαλέσει από το πρωί η είδηση πως η Μάρω Κοντού βρίσκεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», καθώς οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πνευμονολογικό πρόβλημα.
Ωστόσο, στον αέρα της εκπομπής «Live News» ανακοινώθηκε ο πραγματικός λόγος που η Μάρω Κοντού χρειάστηκε να νοσηλευτεί.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Mega, η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα πλευρού, έπειτα από πτώση που είχε μέσα στο σπίτι της.
Ο Νίκος Ευαγγελάτος ενημέρωσε πως η δημοφιλής ηθοποιός επικοινώνησε η ίδια με το Mega, θέλοντας να διευκρινίσει το τι ακριβώς της έχει συμβεί.
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