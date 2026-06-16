Παραμένει νοσηλευόμενη στο Αττικόν η Μάρω Κοντού, μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο κατά την εφημερία της Δευτέρας (16/06).

Οι νεότερες πληροφορίες είναι ότι ο οργανισμός της αγαπημένης ηθοποιού ανταποκρίνεται στη θεραπεία, ωστόσο οι επόμενες ώρες κρίνονται καθοριστικές για τις εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε ενημερώνει νωρίτερα πως εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονολογικό πρόβλημα.

Ο ίδιος έκανε λόγο για σοβαρό πρόβλημα. «Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς να τα καταφέρει» είπε, ειδικότερα.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με την υγεία της Μάρω Κοντού.