Μεσσηνία: 42χρονος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό μέσα σε στάβλο

Γίνεται έρευνα σε όλη την περιοχή ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 42χρονος εργάτης μέσα στον στάβλο.

Αστυνομία | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε ένας 42χρονος εργάτης στην περιοχή της Μεσσηνίας, εντός στάβλου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, το θύμα φέρει ένα τραύμα στο κεφάλι.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ωστόσο είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Υπάρχουν υποψίες πως μπορεί να έπεσε θύμα από κάποιον άλλο εργάτη, συνάδελφό του.

Γίνεται έρευνα σε όλη την περιοχή ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 42χρονος.

 

