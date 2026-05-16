Μετρό: Οι 4 σταθμοί που κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή – Δείτε τα τελευταία δρομολόγια

Μεγάλη αναστάτωση αναμένεται να προκληθεί στο επιβατικό κοινό της Αθήνας, καθώς από την Κυριακή 17 Μαΐου τίθενται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό.

Λόγω κρίσιμων έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα «Σεπόλια – Μεταξουργείο», η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι τέσσερις κεντρικοί σταθμοί θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν τις καθημερινές και τις Κυριακές (από Κυριακή έως και Πέμπτη), με τους σταθμούς να κατεβάζουν ρολά στις 21:40 το βράδυ.

Ποιοι σταθμοί κλείνουν στις 21:40

Οι σταθμοί που θα παραμένουν κλειστοί κατά τις νυχτερινές ώρες είναι οι εξής:

Σεπόλια

Αττική (Προσοχή: Ο σταθμός θα είναι κλειστός για τη Γραμμή 2, αλλά θα παραμένει ανοιχτός κανονικά για τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ «Κηφισιά – Πειραιάς»).

Σταθμός Λαρίσης

Μεταξουργείο

Πώς θα κινείται το Μετρό στη Γραμμή 2;

Το δίκτυο θα «σπάσει» στα δύο. Οι συρμοί θα εκτελούν δρομολόγια μόνο στα τμήματα:

Ανθούπολη – Άγιος Αντώνιος

Ομόνοια – Ελληνικό

Τα τελευταία δρομολόγια ανά κατεύθυνση

Για να μην εγκλωβιστείτε στους σταθμούς, δείτε τις ακριβείς ώρες που θα αναχωρήσουν οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο.

Προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ (Τελευταίες αναχωρήσεις)

Από Άγιο Αντώνιο στις 21:28

Από Σεπόλια στις 21:30

Από Αττική στις 21:32

Από Σταθμό Λαρίσης στις 21:33

Από Μεταξουργείο στις 21:34

Προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (Τελευταίες αναχωρήσεις)

Από Σύνταγμα στις 21:31

Από Ομόνοια στις 21:34

Από Μεταξουργείο στις 21:36

Από Σταθμό Λαρίσης στις 21:37

Από Αττική στις 21:39

Από Σεπόλια στις 21:41