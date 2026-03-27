Μηχανική βλάβη σε πλοίο από Πειραιά προς Χανιά: Πλέει με μειωμένη ταχύτητα

Μηχανική βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή παρουσίασε το Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» που πλέει προς τα Χανιά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πλοίο ξεκίνησε το δρομολόγιο της γραμμής από το λιμάνι του Πειραιά το βράδυ της Πέμπτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το δρομολόγιο ξεκίνησε κανονικά με τη βλάβη να εκδηλώνεται μεσοπέλαγα. Ωστόσο το ταξίδι εξελίσσεται κανονικά, αν και με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε συνδρομή.
Στο πλοίο επιβαίνουν 710 άτομα, 59 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 80 φορτηγά, 13 δίκυκλα 8 λεωφορεία, ενώ το πλήρωμα αποτελείται από 83 άτομα.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.