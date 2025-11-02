Μόνο στην Ελλάδα αυτό: Το φρούτο που όλο ο κόσμος λέει με το ίδιο όνομα, εκτός από τους Έλληνες

Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα φρούτα σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο διαδομένο είναι και στην Ελλάδα, αλλά με μία βασική διαφορά. Το όνομά του. Βλέπετε στη χώρα μας το αποκαλούμε με ένα διαφορετικό όνομα απ' ότι σε όλα τα υπόλοιπα κράτη.

Ο λόγος για το ακτινίδιο. Η... διεθνής του ονομασία είναι Κίουι και όλες οι άλλες χώρες το λένε έτσι και το γράφουν επίσης.

🥝 The word “kiwi” in different languages:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 kiwi

🇦🇱 kivi

🇧🇾 ківi

🇧🇦 kivi

🇧🇬 киви

🇭🇷 kivi

🇨🇿 kiwi

🇩🇰 kiwi

🇳🇱 kiwi

🇪🇪 kiivi

🇫🇮 kiivi

🇫🇷 kiwi

🇩🇪 Kiwi

🇬🇷 ακτινίδια

🇭🇺 kiwi

🇮🇸 kíví

🇮🇹 Kiwi

🇱🇻 kivi

🇱🇹 kivi

🇱🇺 Kiwi

🇲🇰 киви

🇳🇴 kiwi

🇵🇱 kiwi

🇵🇹 kiwi

🇷🇴 kiwi

🇷🇺 киви

🇷🇸 киви

🇸🇰 kiwi

Γιατί το λέμε διαφορετικά στην Ελλάδα

Γιατί όμως εμείς το λέμε ακτινίδιο και όχι κίουι; Θα πρέπει να σημειωθεί πως ανακαλύφθηκε στην Κίνα και γι αυτό αρχικά ονομαζόταν «mi hou tao» που μεταφράζεται στα αγγλικά ως «monkey peach».

Το όνομα «ακτινίδιο» προήλθε (μέσω των λατινικών) από το αρχαιοελληνικό «ακτίς» (ακτίνα) λόγω της ακτινωτής διάταξης των σπόρων του.

Η ονομασία του όμως κίουι (Kiwi) προέρχεται από το ομώνυμο πτηνό, το οποίο είναι εθνικό σύμβολο της Νέας Ζηλανδίας, όπου ζει αποκλειστικά. Την ονομασία αυτή την πήρε το ακτινίδιο από τον φυτοκόμο Χέιγουορντ Ράιτ (1873-1959), ο οποίος πειραματίστηκε με τα φυτά και κατόρθωσε να δημιουργήσει την ποικιλία που είναι γνωστή σήμερα.

Με τη σημερινή μορφή του, το ακτινίδιο καλλιεργείται από το 1950, με την Ελλάδα να έχει «μπει» στην παραγωγή του από τη δεκαετία του '70 και πλέον να αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο παραγωγό του φρούτου μετά από την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία.