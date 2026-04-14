Μυτιλήνη: Ποινή φυλάκισης για 25χρονο που έριχνε «μπαλωθιές» το βράδυ της Ανάστασης

Σε ποινή φυλάκισης 34 μηνών, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καταδικάστηκε χθες (13/4), από το Αυτόφωρο Πρωτοδικείο στη Μυτιλήνη, 25χρονος κατηγορούμενος για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκοπους πυροβολισμούς και παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων.
Ειδικότερα, ο 25χρονος συνελήφθη μετά από μήνυση πολίτη, γιατί πυροβολούσε με κυνηγετική καραμπίνα τα μεσάνυχτα της Ανάστασης, Σάββατο 11 Απριλίου, κατά το ΑΜΠΕ.
Το δικαστήριο τον καταδίκασε για τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, καθώς και των άσκοπων πυροβολισμών, αλλά τον απάλλαξε της κατηγορίας για παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων, αποδεχόμενο ότι ο κατηγορούμενος δεν ήξερε ότι στο σπίτι του μηνυτή, έξω από το οποίο πυροβολούσε, υπήρχε κατοικίδιο ζώο.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.