Νεκρά δύο ανήλικα παιδιά λόγω καύσωνα στη Γαλλία: Οι μισές περιφέρειες σε «κόκκινο συναγερμό»

Δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στη νοτιοανατολική Γαλλία τη Δευτέρα, καθώς οι θερμοκρασίες είχαν εκτοξευθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, ανακοίνωσε ο τοπικός εισαγγελέας.

«Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, αλλά ο καύσωνας είναι η κύρια γραμμή έρευνας», δήλωσε η Ελέν Μούργκες, εισαγγελέας στην πόλη Καρπεντράς, όπου οι θερμοκρασίες είχαν προβλεφθεί να φτάσουν το μέγιστο των 39 βαθμών Κελσίου.

Όπως επισημαίνει το BBC, περισσότερες από τις μισές περιφέρειες της Γαλλίας βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω καύσωνα, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο έντονου κύματος ζέστης.

Θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C αναμένονται τη Δευτέρα σε περιοχές της δυτικής Γαλλίας, ενώ σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, στο Μπορντό ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 42°C.

Γαλλία: Κλειστά 845 σχολεία λόγω καύσωνα

Περίπου 845 σχολεία έχουν κλείσει, ενώ άλλα 1.800 επιτρέπουν στους μαθητές να αποχωρούν νωρίτερα από τα μαθήματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μαθητές λυκείου πρόκειται να συμμετάσχουν στις προφορικές τελικές εξετάσεις για το απολυτήριο baccalauréat.

Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποίησε τους πολίτες να μην επιχειρούν να δροσιστούν σε μη επιτηρούμενες περιοχές, όπως λίμνες και ποτάμια, μετά τον θάνατο 13 ανθρώπων από πνιγμό το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα είναι το υψηλότερο από τα τέσσερα επίπεδα προειδοποίησης που εκδίδει η Météo-France και καλεί τους πολίτες να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να είναι απειλητικές για τη ζωή.

Δεκάδες άλλες περιφέρειες της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, με περίπου 63 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα να επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα.