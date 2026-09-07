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Νεκροί δύο ηλικιωμένοι λουόμενοι σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής

Ένας 83χρονος στην Πιερία και μία 88χρονη στη Χαλκιδική έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες που είχαν πάει για να κολυμπήσουν.

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Στέλεχος του Λιμενικού σε λιμάνι
Στέλεχος του Λιμενικού σε λιμάνι | Intime
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Τη ζωή τους έχασαν δύο λουόμενοι σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα, το πρωί της Δευτέρας 83χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Παπαπούλι» των Νέων Πόρων Πιερίας.

Ο 83χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης Πιερίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Εξάλλου, το μεσημέρι 88χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αη Γιώργης» στη Νικητή Χαλκιδικής.

Στην γυναίκα, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που είχε μεταβεί στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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