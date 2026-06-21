Νέο Ηράκλειο: Έταζε αμάξια σε καλές τιμές, αλλά εξαφανιζόταν μετά την προκαταβολή

Έρευνα της αστυνομίας μετά από καταγγελίες για έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, ο οποίος φαίνεται πως έταζε καλές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση, αλλά δεν παρέδιδε ποτέ τα οχήματα.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Star, έχουν γίνει τουλάχιστον οκτώ καταγγελίες για το εν λόγω πρόσωπο για εξαπάτηση.

Ο άνδρας φαίνεται πως εισέπραττε τις προκαταβολές για τα οχήματα, αλλά στη συνέχεια - και με διάφορες προφάσεις - εξαφανιζόταν.

Τι λένε φερόμενα θύματά του

Μαρτυρία που εξασφάλισε το κανάλι, αναφέρει πως ο έμπορος τού έταξε ένα αμάξι «δώρα» για αμάξι αξίας 4.000 ευρώ, αν κατέβασε προκαταβολή της τάξης των 3.000.

«Το αμάξι ήταν 4.000 ευρώ και είχαμε κάνει συμφωνία να δώσω τις 3 μπροστά και τα άλλα με δόσεις. Μου είπε ότι θα μου έκανε δώρο ασφάλεια και θα μου άλλαζε διάφορα στο αυτοκίνητο» σημείωσε, ειδικότερα.

Αλλά, ο καταγγελλόμενος όχι απλά δεν ήταν συνεπής σε καμία διορία, αλλά και επιχειρούσε να καθησυχάσει τους πελάτες του, όταν έφταναν στο αμήν.

Κατά τις πληροφορίες, έφτανε στο σημείο να στέλνει μέχρι και ανύπαρκτες φωτογραφίες από τραπεζικές καταθέσεις χρημάτων που ζητούσαν πίσω οι πελάτες του.

«Δεν το έχουμε πάρει ποτέ στα χέρια μας, το ίδιο αμάξι το έχει πουλήσει 3 φορές» είπε άλλο άτομο.

Αρνείται τις κατηγορίες ο ίδιος

Σε δηλώσεις του στο Star, o ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες σε βάρος του.

Επιμένει ότι «όλοι οι πελάτες είναι τακτοποιημένοι» και ισχυρίζεται πως μπορεί να υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις στο παρελθόν, αλλά λέει ότι αυτό δεν μπορεί να τον κυνηγάει μία ζωή.