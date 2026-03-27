Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής για οπλοκατοχή

Ανήλικος μαθητής συνελήφθη στο Νέο Ηράκλειο καθώς είχε στην κατοχή του μαχαίρι και σουγιά τύπου «πεταλούδα» στο σχολείο του.

Στιγμιότυπο από σχολείο
Μαθητές σε σχολείο | Intime
Στη σύληψη 14χρονου μαθητή προχώρησαν οι αρχές στο Νέο Ηράκλειο καθώς φέρεται να είχε δύο μαχαίρια εντός σχολείου. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συμμαθητές του 14χρονου αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν άνοιξε την τσάντα του να βγάλει κάποια πράγματα, ότι είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια και ενημέρωσαν σχετικά έναν καθηγητή, ο οποίος και κάλεσε την Αστυνομία.

Οι αρχές έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα και τον συνέλαβαν με την κατηγορία της οπλοκατοχής. Κατέσχεσαν από την τσάντα του  ένα μαχαίρι και έναν σουγιά τύπου «πεταλούδα»

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του. Στην ίδια δικογραφία αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οι γονείς του 14χρονου.

