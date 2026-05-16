Νίσυρος: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με ακρωτηριασμό 50χρονου εργάτη – Νοσηλεύεται στην Κω

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω ένας 50χρονος εργάτης, ο οποίος έπεσε θύμα σοβαρού εργατικού ατυχήματος σήμερα στη Νίσυρο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με μηχάνημα που έφερε ιμάντα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού.

Αμέσως μετά το ατύχημα, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στήθηκε επείγουσα επιχείρηση για τη διακομιδή του τραυματία από τη Νίσυρο στην Κω, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κω, κ. Νίκος Φανιός, ο 50χρονος έφτασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα γύρω στις 10:30 το πρωί και οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο. Η λεπτή χειρουργική επέμβαση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Κατά την εισαγωγή του, διαπιστώθηκε πως το δεξί χέρι του άτυχου εργάτη είχε ήδη ακρωτηριαστεί από το μηχάνημα. Ο ασθενής παραμένει εκτός κινδύνου, με την πορεία της υγείας του να εξελίσσεται ομαλά.