Νόσος των Λεγεωνάριων: 180 κρούσματα στην Ελλάδα το 2025 – Συμπτώματα και πρόληψη

Συνολικά τα 180 κρούσματα έφτασε για το 2025 η νόσος των λεγεωνάριων στη χώρα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Βάσει των στοιχείων του οργανισμού, η πλειονότητα των ανθρώπων που νόσησαν αφορούσε ταξιδιώτες που βρέθηκαν στη χώρα, κατά κύριο λόγο άνδρες και άτομα άνω των 65 ετών.

Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο και εμφανίστηκαν περισσότερο στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Τα χαρακτηριστικά της νόσου

Όπως αναφέρει η επισκέπτρια Υγείας του Τμήματος Λοιμώξεων Αναπνευστικού του ΕΟΔΥ, Αναστασία Ανδρεοπούλου, η Λεγεωνέλλα αποτελεί βακτήριο ευρέως διαδεδομένο στη φύση, κυρίως σε υδάτινα περιβάλλοντα ενώ έχει εντοπιστεί και απομονωθεί εργαστηριακά από δείγματα εδάφους, κυρίως όταν πρόκειται για το είδος Legionella longbeachae.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Λεγεωνέλλωση είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται από βακτήρια του γένους Legionella, και εκδηλώνεται κυρίως με πνευμονία, αποτελώντας ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας με θνητότητα 5-30%.

Η νόσος μεταδίδεται αερογενώς με εισπνοή του βακτηρίου, όταν νερό που είναι μολυσμένο διασκορπίζεται στον αέρα υπό μορφή σταγονιδίων (αεροζόλ, ντους). Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 2-10 ημέρες (συνήθως 5-6 ημέρες).

Τι να κάνουμε για να προφυλαχθούμε

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να είναι πιο προσεχτικοί μη τυχόν και νοσήσουν από την εν λόγω νόσο είναι κυρίως οι άνω των 50 ετών, οι καπνιστές και οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η νόσος των λεγεωνάριων εμφανίζει εποχικότητα, με τα κρούσματα να είναι συχνότερα τους καλοκαιρινούς και πρώτους φθινοπωρινούς μήνες καθώς η έντονη τουριστική δραστηριότητα, η αύξηση της θερμοκρασίας και η επαναλειτουργία εποχικών καταλυμάτων μετά την παρατεταμένη αχρησία των δικτύων ύδρευσης τον χειμώνα, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της.

Ως εκ τούτου, η πρόληψη αποτελεί σημαντικό ζητούμενο και βασίζεται κυρίως στη σωστή συντήρηση και απολύμανση των εγκαταστάσεων ύδρευσης και κλιματισμού, στους τακτικούς ελέγχους και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων από εκπαιδευμένο προσωπικό σε τουριστικά καταλύματα, νοσοκομεία, μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας υγείας και όπου αλλού χρειάζεται, έτσι ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία.

Το θετικό νέο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, είναι ότι παρά την καταγραφή των περιστατικών, η επίπτωση της νόσου παρέμεινε χαμηλή, με 0,8 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, ενώ δεν καταγράφηκε καμία επιδημική έξαρση στη χώρα.