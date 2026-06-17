Σε μαζική απόσυρση όλων των προϊόντων καπνιστής πέστροφας της εταιρείας «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε.» προχωρά ο ΕΦΕΤ, έπειτα από δική του ενημέρωση από την ίδια την παραγωγό επιχείρηση.

Μετά τις δύο αρχικές ανακλήσεις που έγιναν στα μέσα Ιουνίου (10/06/2026 και 15/06/2026) για συγκεκριμένες παρτίδες, η εταιρεία, η οποία εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου - Προυσού, αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να αποσύρει προληπτικά ολόκληρη τη σειρά των συγκεκριμένων προϊόντων.

📍 Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes



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Το πιο σημαντικό στοιχείο της νέας ανακοίνωσης είναι ότι η ανάκληση ισχύει πλέον ανεξαρτήτως ημερομηνίας παραγωγής ή λήξης.

Ποια προϊόντα αποσύρονται:

Η επέκταση της ανάκλησης αφορά τις εξής συσκευασίες:

Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου

Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)

Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (ολόκληρη)