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Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί άμεσα γνωστή καπνιστή πέστροφα: Δείτε ποια είναι

Ο ΕΦΕΤ επεκτείνει την ανάκληση σε όλα τα προϊόντα για την καπνιστή πέστροφα Καρπενησίου. Δείτε αναλυτικά ποια αποσύρονται.

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Πέστροφα καπνιστή
Πέστροφα καπνιστή | Shutterstock
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Σε μαζική απόσυρση όλων των προϊόντων καπνιστής πέστροφας της εταιρείας «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε.» προχωρά ο ΕΦΕΤ, έπειτα από δική του ενημέρωση από την ίδια την παραγωγό επιχείρηση.

Μετά τις δύο αρχικές ανακλήσεις που έγιναν στα μέσα Ιουνίου (10/06/2026 και 15/06/2026) για συγκεκριμένες παρτίδες, η εταιρεία, η οποία εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου - Προυσού, αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να αποσύρει προληπτικά ολόκληρη τη σειρά των συγκεκριμένων προϊόντων.

Το πιο σημαντικό στοιχείο της νέας ανακοίνωσης είναι ότι η ανάκληση ισχύει πλέον ανεξαρτήτως ημερομηνίας παραγωγής ή λήξης.

Ποια προϊόντα αποσύρονται:

Η επέκταση της ανάκλησης αφορά τις εξής συσκευασίες:

  • Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου
  • Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)
  • Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (ολόκληρη)

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