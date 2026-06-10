ΕΦΕΤ: Ανάκληση για πέστροφα ιχθυοκαλλιέργειας - Το επικίνδυνο βακτήριο που εντοπίστηκε

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, προέβη σε ανάκληση συσκευασμένης πέστροφας, σε παρτίδα της οποίας εντοπίστηκε ένα επικίνδυνο παρασιτικό βακτήριο.
Κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία φιλέτου καπνιστής μαριναρισμένης πέστροφας.
Το προϊόν φέρει εμπορική ονομασία «FRÉSKOS, με λάδι, λεμόνι και πολύχρωμο πιπέρι, με φυσικό κάπνισμα ξύλου οξιάς, πλούσιο σε Ω3», με ημερομηνία παραγωγής 03/02/2026 και ημερομηνία λήξης (ανάλωσης έως) 01/09/2026.
ΕΦΕΤ: Το βακτήριο που βρέθηκε στην πέστροφα
Η πέστροφα αυτή παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, που εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100.
Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes, ο οποίος προκαλεί λιστερίωση στον άνθρωπο.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
- Στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο ο Λαζόπουλος για τη νέα του σειρά: Ποια θα υποδυθεί την σύζυγό του
- Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Ο Γιάννης που έφτυνε τον Λιάγκα πήγε τώρα εκεί και γλείφει»
- Σατανιστές και τα πλευρά του Manson: Οι αστικοί μύθοι των 90s που όλοι πιστέψαμε
- Αν έχετε κάποιο από αυτά τα επίθετα, ίσως είστε απόγονοι γαλαζοαίματων: Η ευρωπαϊκή «βασιλική» λίστα
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.