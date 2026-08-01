Οι 5 συσκευές που δεν πρέπει να αφήνεις στην πρίζα, όταν πας διακοπές

Οι διακοπές που περίμενες σαν τρελός, είναι επιτέλους προ των πυλών. Και, προφανώς, το τελευταίο πράγμα για το οποίο θέλεις να ανησυχείς όσο θα λείπεις, είναι για τις οικιακές συσκευές.
Όλοι, μα όλοι, έχουμε βιώσει αυτό το άγχος που εκεί που είμαστε στα μισά της διαδρομής για το αγαπημένο μας μέρος, έχουμε μια παρατεταμένη ανάγκη να ελέγξουμε πως όντως κλείσαμε τον φούρνο ή πως όντως βγάλαμε το σίδερο από την πρίζα.
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