Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 25η Μαρτίου: Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ

H Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα επιβάλει για να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα.

Ειδικότερα, απαγόρευση στάσης & στάθμευσης την 24-3-2026 και την 25-3-2026, καθ’ όλο το 24ώρο στις κατωτέρω οδούς:

Λ. Δημοκρατίας, από το ύψος του στρατοπέδου «301 Ε.Β.» έως το ύψος της συμβολής με τον παράδρομο της Λ. Κηφισού.

Παράδρομος Λ. Κηφισού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λένορμαν.

Παράδρομος Λ. Κηφισού και στην πάροδο αυτού , στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Παπακυριαζή, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ ενημερώνει ότι κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα γίνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Πώς θα λειτουργούν μετρό και τραμ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω παρέλασης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω της πραγματοποίησης της παρέλασης στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου, από τις 3 το μεσημέρι θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ το ίδιο θα ισχύσει από τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25ης Μαρτίου μέχρι και τη λήξη της παρέλασης.

Από τις 7 το πρωί της Τετάρτης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οδό 30ης Οκτωβρίου και τις οδούς Καλλιδοπούλου (στο τμήμα της από τη Λεωφ.Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου), Στρατηγού Κακαβού και Αθαν. Σουλιώτη (στο τμήμα της από την οδό Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Κακαβού), Λεωφ. Στρατού (στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυταντζόγλου, Καραϊσκάκη (στο τμήμα της από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Νικολάου Γερμανού.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.