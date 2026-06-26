Μενού

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη - Δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά

Παραγωγοί από την Κρήτη, όπου δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις, κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Reader symbol
Newsroom
ΟΠΕΚΕΠΕ
Βοσκοτόπια | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποφάσισε την ενοχή 57 από τους 58 αγρότες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις. Ο λόγος, για παραγωγούς στην Κρήτη οι οποίοι φέρεται να δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά. 

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το Πλημμελειοδικείο  έκρινε κατά πλειοψηφία αθώα μία μόνο κατηγορούμενη, δεχόμενο ότι είχε εξαλειφθεί το αξιόποινο της πράξης, καθώς επέστρεψε με τόκους τα περίπου 30.000 ευρώ που είχε λάβει.

Για ορισμένους από τους καταδικασθέντες το δικαστήριο προχώρησε σε μεταβολή της κατηγορίας, ενώ διόρθωσε προς τα κάτω και τα ποσά των επιδοτήσεων που αποδίδονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά ως βοσκότοπους ή καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, προκειμένου να λάβουν παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κανείς από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη στη δικαστική αίθουσα, εκπροσωπούμενοι όλοι από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφασίσει για τα ελαφρυντικά και τις ποινές που θα επιβληθούν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ