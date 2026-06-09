ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή οδηγούνται τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους

Προφυλακίζονται τρεις από τους κατηγορούμενους, μετά την απολογία τους, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πρόκειται για απολογίες των κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο, που τους καταλογίζεται εγκληματική δράση για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024.
Με απόφαση Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα, στην φυλακή οδηγούνται ο, κατά την δικογραφία, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας κατηγορούμενος που σχετίζεται με συγκεκριμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός.
Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες, καθώς και δύο που έδωσαν απολογίες την Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, ενώ ορίστηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ.
Για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 14 κατηγορούμενοι.
Οι δύο από αυτούς, γονείς του φερόμενου ως αρχηγού, λόγω ηλικίας, απολογήθηκαν την ίδια μέρα ενώπιον του Ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση 10 χιλιάδων ευρώ ο καθένας.
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