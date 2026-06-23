Πανελλαδική απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο, Τετάρτη (24/6), εργαζόμενοι στους κλάδους της οικονομίας, που αφορούν κατασκευές, τρόφιμα-ποτά, επισιτιμό-τουρισμό και εμπόριο.

Την ίδια ημέρα σε απεργία θα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας, ενώ κινητοποιήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν και από άλλους κλάδους.

Κεντρικό αίτημα είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών και η αντιμετώπιση καθημερινά οι εργαζόμενοι σε μια σειρά από κλάδους της οικονομίας.

Ιδιαίτερα δυναμική αναμένεται η συμμετοχή του κλάδου των Κατασκευών, με την Ομοσπονδία Οικοδόμων και τα κατά τόπους συνδικάτα να δίνουν κεντρικό βάρος στην υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Στο εργοτάξιο του Ελληνικού έχει προκηρυχθεί 48ωρη απεργία για τις 23 και 24 Ιουνίου. Στην Αθήνα, οι οικοδόμοι θα συγκεντρωθούν στις 11:00 στην πλατεία Κάνιγγος, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Αγρίνιο, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κοζάνη, το Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί οι τελικές αποφάσεις αναφορικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην απεργία της 24ης Ιουνίου.