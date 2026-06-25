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Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Οι τρεις τρόποι για να δείτε τη βαθμολογία σας

Βγήκαν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, με την αγωνία των εξεταζόμενων υποψήφιων φοιτητών να λαμβάνει σήμερα (25/6) τέλος.

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Βγήκαν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας οι βαθμολογίες αναρτώνται σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα αποστέλλονται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

 

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2026 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα με συμμετοχή σε τουλάχιστον δυο πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΗΜΕΡHΣΙΟΙ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

19.166

94

19.260

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

13.793

12

13.805

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

13.032

34

13.066

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

28.942

36

28.978

ΣΥΝΟΛΑ (ΓΕΛ)

74.933

176

75.109

 

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΗΜΕΡHΣΙΟΙ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

764

26

790

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2.498

72

2.570

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

440

19

459

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

465

18

483

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.210

48

1.258

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.503

50

1.553

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

682

7

689

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.711

39

1.750

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

4.147

224

4.371

ΣΥΝΟΛΑ (ΕΠΑΛ)

13.420

503

13.923

Εφαρμογή υπολογισμού μορίων

Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα. Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Στατιστικά 

Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. Για τα στατιστικά στοιχεία πατήστε ΕΔΩ.

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

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