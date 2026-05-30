Πανελλήνιες 2026: Τι λένε οι υποψήφιοι για τα θέματα στα Νέα Ελληνικά - «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη»

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου (30/5) να διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Το κεντρικό θέμα της Έκθεσης επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας και μέσο για να κοιτάζουν οι νέοι ψηλά.

Διαβάστε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά των ΕΠΑΛ

Βγαίνοντας από τις αίθουσες, οι υποψήφιοι εμφανίστηκαν στην πλειονότητά τους ικανοποιημένοι και ψύχραιμοι, αν και θεωρούσαν σχεδόν βέβαιο ότι θα «πέσει» θέμα σχετικό με την τεχνητή νοημοσύνη ή, ευρύτερα, την τεχνολογία, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

«Ο αθλητισμός μάς ενθαρρύνει ψυχολογικά»

«Δεν ξέρω ακριβώς πώς τα έχω πάει. Ωραίο θέμα, μ' άρεσε. Περίμενα άλλο τελείως, κάτι σε τεχνολογία», ανέφερε μια υποψήφια που στοχεύει στο τμήμα Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμπληρώνοντας ότι ο αθλητισμός «κυρίως μας ενθαρρύνει ψυχολογικά».

Μια άλλη υποψήφια, που σκέφτεται είτε την Αρχιτεκτονική είτε τα ΤΕΦΑΑ, σχολίασε τη δυσκολία της νέας γενιάς να πετυχαίνει τους στόχους της, τονίζοντας τη σημασία του να επιμένεις:

«Μου άρεσε αρκετά το θέμα η αλήθεια είναι, γιατί τώρα στην εποχή μας είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα να πετυχαίνεις πράγματα. Δεν μπορείς εύκολα να πετύχεις κάτι. Πρέπει να προσπαθήσεις πολύ. Και τώρα λίγο τα έχουμε αφήσει πίσω αυτά και πρέπει να θυμόμαστε να κάνουμε όνειρα και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε».

Η αλληλεγγύη της ομάδας

Το κείμενο της εξέτασης εστίασε πολύ στην έννοια της συνεργασίας και της έλλειψης σταθερών θέσεων, στοιχεία που οι μαθήτριες βλέπουν να αποτυπώνονται ακόμη και στις σύγχρονες, αυτόνομες μορφές άσκησης.

«Ο αθλητισμός προσφέρει τη συνεργασία, προσφέρει την αλληλεγγύη. Να βλέπεις, να σκέφτεσαι τον άλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά μια κοπέλα που προσήλθε στις εξετάσεις κυρίως για την εμπειρία.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το αν οι νέοι αθλούνται σήμερα, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση για τη νοοτροπία των σύγχρονων χώρων άθλησης: «Μπορεί και ομαδικά σε ομάδες, αλλά κυρίως γυμναστήρια που είναι λίγο πιο μεμονωμένα.

Αλλά ακόμα και αυτό, που βρίσκεσαι σε έναν χώρο με διάφορους άλλους που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα... Μπορεί να μην τους μιλάς, αλλά μόνο που είστε όλοι μαζί είναι ομαδικό πιστεύω».

«Δεν τελειώνει εδώ ο κόσμος, η ζωή συνεχίζεται»

Για αρκετούς νέους, οι Πανελλαδικές δεν αποτελούν μια διαδικασία «ζωής ή θανάτου». Μια υποψήφια που σημείωσε χαρακτηριστικά -και με χαμόγελο:

«Εγώ δεν το περίμενα να πέσει ο αθλητισμός. Περίμενα κάτι με τεχνητή νοημοσύνη να πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, θα μπορούσε και χειρότερα. Μπορώ να πω, έγραψα καλά.

Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο στόχο. Δηλαδή βλέπω ΤΕΙ Υφαντουργίας Κιλκίς. Για παραπάνω δεν είμαι, αλλά εντάξει την προσπάθειά μου την έκανα. Δεν τελειώνει εδώ ο κόσμος. Όλα καλά, η ζωή συνεχίζεται» .