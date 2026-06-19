Μενού

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Οι απαντήσεις στα Γερμανικά

Αναλυτικές απαντήσεις και σχολιασμός των θεμάτων στα Γερμανικά, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Reader symbol
Newsroom
πανελληνιες 2026
Πανελλήνιες Εξετάσεις | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στα Γερμανικά εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (19/06), οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις τελικές απαντήσεις στα Γερμανικά.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Γερμανικά.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Βίντεο με αναλυτικό σχολιασμό για τα Γερμανικά:

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ