Στα Γερμανικά εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (19/06), οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις τελικές απαντήσεις στα Γερμανικά.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Γερμανικά.
Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
Βίντεο με αναλυτικό σχολιασμό για τα Γερμανικά:
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