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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τα σημερινά θέματα στα Γερμανικά - Τα μαθήματα που ακολουθούν

Στα Γερμανικά εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (19/06), οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Τα μαθήματα συνεχίζονται αύριο με Μουσική Αντίληψη και Αρμονία.

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Πανελλήνιες υποψήφιοι
Υποψήφιοι στις Πανελλήνιες | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη
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Στο ειδικό μάθημα των Γερμανικών εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (19/06), οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Γερμανικά

Επόμενο ειδικό μάθημα στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές είναι η Μουσική Αντίληψη και Αρμονία, και ακολουθούν: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά - αυτά από το Σάββατο έως και την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε και ολοκληρώνονται οι φετινές Πανελλήνιες.  

 

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

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