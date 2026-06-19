Στο ειδικό μάθημα των Γερμανικών εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (19/06), οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Γερμανικά

Επόμενο ειδικό μάθημα στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές είναι η Μουσική Αντίληψη και Αρμονία, και ακολουθούν: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά - αυτά από το Σάββατο έως και την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε και ολοκληρώνονται οι φετινές Πανελλήνιες.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.