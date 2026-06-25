Άγγίζει σχεδόν το «απόλυτο» η βαθμολογία στις Πανελλήνιες εξετάσεις μιας μαθήτριας από τη Λάρισα, η οποία είναι έτοιμη να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και να περάσει στη σχολή που πάντα ήθελε.

Η Ιωάννα Παπακώστα συγκέντρωσε 19.780 μόρια στις Πανελλαδικές εξετάσεις και στοχεύει να περάσει στην ιατρική. Όπως ανέφερε η ίδια στο onlarissa.gr, περίμενε ότι τα έχει πάει καλά αλλά σε καμία περίπτωση τόσο μεγάλη επιτυχία:

«Περίμενα πως έχω γράψει καλά αλλά δεν περίμενα αυτόν το βαθμό. Το σχολείο μας προετοίμασε κατάλληλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.



Επιπλέον, τόνισε ότι το συστηματικό διάβασμα και η προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν ξεκίνησε μόνο την τελευταία σχολική χρονιά, αλλά είναι μια προσπάθεια ετών.



Στη συνέχεια περιγράφοντας την καθημερινότητά της κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της ανάφερε ότι: «Σίγουρα βοηθάει το συστημικό διάβασμα, αλλά το Σάββατο χρειάζεσαι μια έξοδο και να συναναστρέφεσαι με φίλους.

Η επιλογή της σχολής για εκείνη ήταν δεδομένη μιας και ήξερε από πολύ μικρή τι επάγγελμα ήθελε να ακολουθήσει. Όπως είπε δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θέλει να σπουδάσει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.