Πανσέληνος: Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι» και γιατί δεν είναι... μπλε

Μερικές ώρες έμειναν, για να δούμε στον ουρανό το «Μπλε Φεγγάρι», την δεύτερη Πανσέληνο του Μαΐου που θα «κοσμίσει» τον ουρανό την Κυριακή (31/5).

Το φαινόμενο, είναι αρκετά εντυπωσιακό, αλλά ίσως η ονομασία του να είναι και λίγο... scam. Αυτό γιατί, το μπλε φεγγάρι δεν είναι όντως μπλε.

Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή. Πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ιθαγενών Αμερικανών, έχουν δώσει ονόματα σε κάθε πανσέληνο, με κάθε πανσέληνο να συμβαίνει συνήθως στον δικό του μήνα.

Για παράδειγμα, η «Φεγγάρι του Λύκου» είναι συνήθως η πανσέληνος που συμβαίνει μέσα στον Ιανουάριο. Με τον κύκλο των φάσεων της Σελήνης να διαρκεί περίπου ένα μήνα και να υπάρχουν 12 μήνες σε ένα χρόνο, συνήθως έχουμε 12 πανσέληνους κάθε χρόνο.

Ωστόσο, οι φάσεις της Σελήνης χρειάζονται στην πραγματικότητα 29,5 ημέρες για να ολοκληρωθούν, που σημαίνει συνολικά 354 ημέρες για 12 πλήρεις κύκλους. Αυτό είναι κατά πολύ μικρότερο από τις 365/366 ημέρες σε ένα ημερολογιακό έτος: επομένως, περίπου κάθε δυόμισι χρόνια παρατηρείται μια 13η πανσέληνος. Αυτή η επιπλέον πανσέληνος δεν ταιριάζει με το κανονικό σχήμα ονομασίας και έτσι αναφέρεται ως «μπλε φεγγάρι».

Δηλαδή, παραδοσιακά, ο ορισμός της μπλε σελήνης είναι η τρίτη πανσέληνος σε μια αστρονομική εποχή που περιέχει τέσσερις πανσέληνους. Αυτός είναι ο πιο περίπλοκος ορισμός για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το τυπικό ημερολόγιο, καθώς οι αστρονομικές εποχές ξεκινούν και τελειώνουν στις ισημερίες και τα ηλιοστάσια (π.χ. η χειμερινή περίοδος ξεκινά στο χειμερινό ηλιοστάσιο και τελειώνει στην εαρινή ισημερία, η εαρινή περίοδος ξεκινά στην εαρινή ισημερία και τελειώνει στο θερινό ηλιοστάσιο και ούτω καθεξής).

Το χρώμα του μπλε φεγγαριού

Τα μπλε φεγγάρια δεν είναι μπλε! Τα μπλε φεγγάρια παραμένουν στο ίδιο χρώμα με οποιαδήποτε άλλη πανσέληνο εκτός από δύο σπάνιες περιπτώσεις:

Κατά τη διάρκεια μιας σεληνιακής έκλειψης, η Σελήνη μπορεί να γίνει αιματοκόκκινη, φωτισμένη μόνο από το φως που κάμπτεται γύρω από τη Γη από την ατμόσφαιρά της στην επιφάνεια της Σελήνης. Καθώς οι σεληνιακές εκλείψεις συμβαίνουν μόνο κατά τη διάρκεια της πανσελήνου, και τα μπλε φεγγάρια είναι ένας τύπος πανσελήνου, είναι πολύ σπάνιο ένα μπλε φεγγάρι να είναι κόκκινο!

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η Σελήνη μπορεί να φαίνεται μπλε, αλλά σε αυτήν την περίπτωση το χρώμα θα προκληθεί από την παρατήρηση της Σελήνης μέσα από μια ομίχλη σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρά μας, ίσως από μια πρόσφατη ηφαιστειακή έκρηξη. Από το διάστημα, ωστόσο, η Σελήνη θα φαίνεται εξίσου γκρίζα όπως πάντα!

