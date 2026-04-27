Πανσέληνος Μαΐου 2026: Ποια μέρα θα εμφανιστεί το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» και ποια το «Μπλε Φεγγάρι»

Η εντυπωσιακή Πανσέληνος του Μαΐου 2026, έρχεται πιο σύντομα από όσο νομίζουμε καθώς, θα απολαύσουμε το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» από την πρώτη του μήνα.

Συγκεκριμένα, το εντυπωσιακό φαινόμενο θα κορυφωθεί Παρασκευή 1 Μαΐου στις 20:23. Η ονομασία του δεν είναι τυχαία. Προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική, και δόθηκε για τον λόγο του ότι, τον Μάιο ξεκινά περίοδος ανθοφορίας.

Πανσέληνος: Πότε εμφανίζεται το «Μπλε Φεγγάρι»

Ο Μάιος μας επιφυλλάσει πολλές εκπλήξεις μιας και η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» δεν θα είναι η μόνη που θα δούμε στον ουρανό. Στις 31 Μαΐου θα εμφανιστεί και το φαινόμενο του «Μπλε Φεγγαριού».

Η «Μπλε Σελήνη» είναι βαφτισμένη από τη NASA. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό που καθιέρωσε η NASA, το μπλε φεγγάρι είναι το λεγόμενο «εποχικό» μπλε φεγγάρι και αναφέρεται στην τρίτη πανσέληνο μιας εποχής που έχει συνολικά τέσσερις πανσελήνους. Ο δεύτερος ορισμός, που προέκυψε από παρερμηνεία του αρχικού, είναι το μηνιαίο μπλε φεγγάρι, που αναφέρεται στη δεύτερη πανσέληνο μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα. Στις 31 Μαΐου 2026 θα δούμε ένα μηνιαίο μπλε φεγγάρι, ενώ στις 21 Αυγούστου 2032 θα δούμε το επόμενο εποχικό μπλε φεγγάρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φεγγάρι γίνεται μπλε μόνο υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μετά τη γιγαντιαία ηφαιστειακή έκρηξη του Κρακατόα το 1884, ένα τεράστιο νέφος στάχτης και σκόνης εκτοξεύθηκε στη στρατόσφαιρα. Αυτό το αεροζόλ έκανε τόσο τη Σελήνη όσο και τον Ήλιο να φαίνονται μπλε από πολλές περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου για πολλούς μήνες μετά την έκρηξη.

Επίσης, στις 24 Σεπτεμβρίου 1950, μια ζώνη καπνού πλάτους περίπου 320 χιλιομέτρων από πυρκαγιές στα δάση της βόρειας Αλμπέρτα στον Καναδά κάλυψε τις Μεγάλες Λίμνες, τμήματα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και τη νότια Νέα Αγγλία. Ο καπνός προκάλεσε ασυνήθιστο σκοτάδι το μεσημέρι και έκανε τον δίσκο του Ήλιου να λάμπει σε απόκοσμες αποχρώσεις ροζ, μπλε και ακόμη και μωβ.