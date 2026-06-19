Παραμένει βασικός ύποπτος ο 65χρονος στο Αίγιο: «Είχε αρκετό χρόνο για να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος»

Κανένα αποτέλεσμα δεν έδωσαν οι εξετάσεις DNA που έγιναν σε ορισμένα από τα κρίσιμα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον τόπο της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Ωστόσο, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι ο συλληφθέντας είχε στη διάθεσή του 6 ώρες για να αλλάξει τον τόπο του εγκλήματος.

Δεν βρέθηκε DNA, αίμα ή αποτυπώματα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, που έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, με την έρευνα, ωστόσο, να παραμένει σε εξέλιξη.

Όπως είπε στο MEGA, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «έχει αποκλειστεί η ύπαρξη άλλου προσώπου και ιατροδικαστικά δεν προκύπτει να έχουν αλληλοεξοντωθεί». Άρα, όλες οι υποψίες πέφτουν στον συλληφθέντα.

«Δεν υπήρχε στοιχείο για άλλο πρόσωπο» επεσήμανε η ίδια και εξήγησε πως «υπήρχε αρκετός χρόνος. Ο δράστης, αν είναι αυτός που έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί, είχε αρκετό χρόνο για να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος και υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό».

Στο ίδιο πλαίσιο και όσον αφορά στο όπλο και στο ότι δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορούμενου, δήλωσε πως «αν κάποιος κάνει χρήση πυροβόλου όπλου και πλυθεί καλά και περάσουν κάποιες ώρες, είναι αναμενόμενο να μην βρεθεί πυρίτιδα στα χέρια του».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος στον χώρο του εγκλήματος, που λογικά χρησιμοποιήθηκε για απολύμανση, κατά την ίδια.

«Δεν έχει τελειώσει η έρευνα. Περιμένουμε και άλλα στοιχεία από το σπίτι. Όλα τα στοιχεία οδηγούν σε αυτόν» κατέληξε.