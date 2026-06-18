Σε νέο αδιέξοδο πέφτουν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μίας μητέρας και του γιου της στο Αίγιο, καθώς στα ρούχα του κεντρικού υπόπτου και κρατούμενου, του 65χρονου Ιταλού, οι εργαστηριακές έρευνες δεν βρήκαν κανένα ίχνος των θυμάτων.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, οι πραγματογνωμοσύνες δεν διαπίστωσαν κανένα ίχνος αίματος, αποτυπωμάτων ή DNA στα ρούχα του εν λόγω, ενώ δεν υπάρχουν αποτυπώματα του ίδιου στο μαχαίρι και στο όπλο που είχαν βρεθεί.

Αίγιο: «Φύλλο και φτερό» ο τόπος του εγκλήματος

Σύμφωνα πάλι με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στον χώρο του εγκλήματος, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό ανίχνευσης προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία που είχαν διαγραφεί ή αλλοιωθεί. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η σκηνή του εγκλήματος έχει υποστεί παρεμβάσεις με στόχο την απόκρυψη στοιχείων και την εξαφάνιση ιχνών του δράστη.

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Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν αναλυτικά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν το χρονικό διάστημα πριν και μετά το έγκλημα. Η διαδικασία αυτή κατέστη δυνατή μετά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στα κινητά τηλέφωνα της 54χρονης, του 26χρονου γιου της, αλλά και του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην επικείμενη συμπληρωματική κατάθεση φίλου του 65χρονου, ο οποίος ήταν το πρώτο άτομο που έφτασε στο σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί. Πρόκειται για γείτονα της οικογένειας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Ιταλό τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου, με αίτημα να μεταβεί άμεσα στο σπίτι.

Όταν έφτασε εκεί, αντίκρισε τη μητέρα και τον γιο νεκρούς, ενώ ο 65χρονος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Όπως φέρεται να του ανέφερε, αγνοούσε τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο γείτονας ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Από την πλευρά του, ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, επιμένοντας στην αθωότητά του. Μέσω των συνηγόρων του έχει ζητήσει, μεταξύ άλλων, να εξεταστούν ακόμη και οι ιατρικοί φάκελοι των δύο θυμάτων, θεωρώντας ότι ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία χρήσιμα για την υπερασπιστική του γραμμή.