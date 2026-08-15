Τη δική του εκδοχή για την άγρια συμπλοκή με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο δίνει ο οδηγός ταξί, ο οποίος απολύθηκε μετά το περιστατικό που πήρε διαστάσεις.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Alpha, ο οδηγός ταξί υποστηρίζει ότι ο υπάλληλος του επιτέθηκε πρώτος, τον έβρισε και τον χτύπησε με το κράνος, ενώ υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για καινούρια κατάσταση.

Ο οδηγός ταξί υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος, ισχυριζόμενος ότι ο υπάλληλος τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε. «Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Alpha.

Ερωτηθείς εάν ο άλλος άνδρας του επιτέθηκε πρώτος απάντησε: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι».

Μάλιστα υποστήριξε πως δεν είναι μια διαμάχη που συμβαίνει πρώτη φορά, καθώς οι λιγοστές πιάτσες ταξί καταλαμβάνονται συχνά από ενοικιαζόμενα οχήματα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς προστριβές. «Είναι πιάτσα ταξί εκεί και μπορεί να μπαίνουν μέσα μόνο ασθενοφόρα, αστυνομικά οχήματα και ταξί.

Κάθε μέρα αυτός ο άνθρωπος επειδή έχει ένα μαγαζί παραδίπλα με ενοικιαζόμενα δημιουργούσε προβλήματα, έβαζε γουρούνες μέσα, έβαζε τους πελάτες του να παρκάρουν εκεί για να παραδώσουν τα οχήματα, με αποτέλεσμα να μην χωράνε τα ταξί. Κι όχι μόνο αυτό, να βλέπουν και οι τουρίστες και να παρκάρουν και αυτοί. Όποιος και αν του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ εριστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα».

Ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος που διαπληκτίστηκε με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και δηλώνει ότι μετά το περιστατικό δέχεται απειλές για το σωματική του ακεραιότητα. «Εννοείται πως λυπάμαι για το γεγονός, είναι πολύ κακή εικόνα και για το νησί και για τα ταξί. Σίγουρα δεν ήθελα να πιαστώ στα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Το μετανιώνω. Αλλά να ξέρετε μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το χέρι, με το κράνος. Δεν ξέρω πως θα καταλήξουμε. Ξέρω ότι δέχομαι απειλές από παντού», ανέφερε.

Το περιστατικό στην πιάτσα των ταξί

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, όταν ένας οδηγός ταξί ήρθε σε αντιπαράθεση με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων για μια θέση στάθμευσης. Η λογομαχία γρήγορα κλιμακώθηκε και ο ταξιτζής επιτέθηκε στον υπάλληλο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και το σώμα.

Αφορμή φέρεται να ήταν η στάθμευση μιας «γουρούνας», δηλαδή τετράτροχου οχήματος της εταιρείας, σε σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν πιάτσα. Στο βίντεο, που αρχικά κυκλοφόρησε στα social media και στη συνέχεια μεταδόθηκε από τον Alpha, καταγράφεται η έντονη αντιπαράθεση των δύο ανδρών, πριν ο οδηγός ταξί αρπάξει τον υπάλληλο από τον λαιμό και τον ρίξει πάνω στο όχημα.

Ο υπάλληλος χρειάστηκε να μεταφερθεί για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Για το περιστατικό οι αστυνομικές αρχές της Πάρου σχηματίζουν δικογραφία, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.