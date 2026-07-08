Πεδίο μάχης το Θριάσιο Νοσοκομείο: Πρωτοφανής εισβολή 100 ατόμων στην εφημερία – Ξυλοδαρμός γιατρών

Σκηνές απόλυτου χάους και τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας, μετατρέποντας το νοσηλευτικό ίδρυμα σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν λίγο μετά τις 18:00, την ώρα που το νοσοκομείο βρισκόταν σε κατάσταση γενικής εφημερίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε προσωπικό και ασθενείς.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια πολυπληθής ομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thriassio.gr, αποτελούμενη από περισσότερα από 100 άτομα, συγκεντρώθηκε μαζικά στους χώρους του νοσοκομείου, συνοδεύοντας έναν ασθενή. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους άρχισαν να προπηλακίζουν με ιδιαίτερη αγριότητα τους εφημερεύοντες γιατρούς, οι οποίοι εκείνη την ώρα επιχειρούσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Πέρα από τις λεκτικές και σωματικές επιθέσεις κατά του ιατρικού προσωπικού, οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και φθορές στις υποδομές του νοσοκομείου, επιτείνοντας το κλίμα πανικού.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών απέτρεψε τα χειρότερα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποκαταστήσουν την τάξη και να προστατεύσουν το έντρομο προσωπικό.

Στη θέα των αστυνομικών, η πλειονότητα των συγκεντρωμένων τράπηκε σε φυγή στους γύρω δρόμους της Ελευσίνας για να αποφύγει τον έλεγχο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να προσαγάγουν δύο γυναίκες, οι οποίες στη συνέχεια συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, με τις κατηγορίες να αφορούν:

Πρόκληση υλικών φθορών σε δημόσια περιουσία.

Βίαιους προπηλακισμούς κατά των λειτουργών υγείας.

Διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.